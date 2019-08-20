РФ предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Венесуэлы

Москва, 20 августа. Россия предостерегает США от попыток установить блокаду Венесуэлы. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат заверил, что Москва рассмотрит всю ситуацию, связанную с наращиванием американскими властями противозаконных санкционных мер, попыток установить блокаду Венесуэлы, передает РИА Новости.

«Мы предостерегаем Вашингтон от опрометчивых шагов в этой сфере», — подчеркнул Рябков.

Накануне сообщалось, что американский президент Дональд Трамп предлагал своим советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы. Как сообщал портал Axios, глава США предлагал разместить корабли американского флота вдоль венесуэльских берегов, чтобы остановить доставку товаров в страну. Однако, по информации ресурса, Пентагон не воспринял подобную инициативу всерьез, поскольку она непрактична и нецелесообразна, сообщал телеканал «360».

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые акции протеста против президента страны Николаса Мадуро. Лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. Российская Федерация, КНР, Турция и многие другие поддержали Мадуро как единственного законного президента.

Западные ангажированные СМИ намеренно искажают истинное положение дел в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено российскими самолетами, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в латиноамериканскую страну. Правда, все эти фальшивые новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а позднее и теми изданиями, которые их печатали.