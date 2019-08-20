Киев, 20 августа. Заседание суда в Киеве, где должна была рассматриваться жалоба на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, перенесли из-за болезни судьи. Об этом рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

Заседание по делу Вышинского в Киеве перенесли из-за болезни судьи. По его словам, Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление срока содержания под стражей его подзащитного. Согласно трансляции, которую вела «Украина.ру» в YouTube, адвокат уточнил, что один из судей коллегии суда находится на больничном. Сторона защиты добавила, что дата следующего заседания пока неизвестна, она будет названа судом отдельно.

В марте прокуратура направила в суд в Киеве обвинительный акт в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского для рассмотрения по существу.

Вышинский находится под стражей с мая 2018 года. Журналиста обвиняют в государственной измене и поддержке Луганской и Донецкой Народных Республик. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Подольский районный суд Киева отказался изменить Вышинскому меру пресечения на личное поручительство и оставил обвиняемого под стражей еще на 60 суток.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной и отметил, что журналиста арестовали за «прямую профессиональную деятельность». Москва направила ноты протеста Киеву и потребовала прекратить насилие над представителями прессы.

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Киев должен освободить безосновательно удерживаемого руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, извиниться перед ним и выплатить компенсацию. Азаров назвал ситуацию с арестом Вышинского «полным абсурдом». Экс-премьер Украины отметил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает это. Азаров подчеркнул, что предложение Киева обменять Вышинского на кого-то из осужденных в РФ лиц неправильное.

Комментируя предъявленное Вышинскому обвинение по сфальсифицированному делу о «госизмене», Азаров назвал его абсурдным.