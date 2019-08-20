Пекин предупредил, что ракетные пуски США приведут к новой гонке вооружений

Пекин, 20 августа. Власти Китая осудили США за испытание новой крылатой ракеты, которое произошло вскоре после выхода страны из ДРСМД.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан отметил, что подобные действия лишь приведут к новой гонке вооружения, что создаст угрозу всей системе глобальной безопасности.

«Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьезное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности», — отметил он.

Пентагон ранее объявил об испытаниях новой крылатой ракеты наземного базирования, которая представляет собой вариант «Томагавка». Снаряд, запущенный с мобильной установки, пролетел 500 км и поразил мишень.

Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что по всей видимости разработка этой ракеты велась уже давно, раз ее испытания состоялись вскоре после выхода США из ДРСМД. По его словам, это свидетельствует о том, что Вашингтон взял курс на эскалацию военной напряженности.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Россия предложила НАТО мораторий по ракетам, однако Североатлантический альянс, который еще недавно выступал за контроль над вооружением, наотрез отказался обсуждать данную инициативу.