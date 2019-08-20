Участники экспедиции нашли сеть подземных ходов на Итурупе

Москва, 20 августа. Участники научной экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда» нашли на острове Итуруп сеть подземных тоннелей, конструкций, по предварительным данным, времен Второй мировой войны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа.

По имеющимся данным, специалисты уже исследовали примерно 100 метров подземелья.

«Во время раскопок обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды», — следует из сообщения.

Как отмечает «Царьград», в экспедиции участвуют примерно 100 человек — археологи, военные, юнармейцы. Они проводят исследования на островах Итуруп и Уруп.

Отмечается, что в заливе Касатка специалисты смогли найти затонувшую деревянную японскую шхуну постройки 1940-х годов. Лодка находится примерно в 80 метрах от берега, и во время отлива часть остова появляется из воды, пишет «ФедералПресс».

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