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Звезда «Стражей галактики» появится в новом «Форсаже»

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Звезда «Стражей галактики» появится в новом «Форсаже»

Лос-Анджелес, 20 августа. Американский актер Майкл Рукер, известный по роли Йонду из «Стражей галактики», появится в девятой части популярной гоночной серии «Форсаж». Известно, что персонажа Рукера будут звать Бадди, однако другие подробности не уточняются.

Как сообщает «Культуромания», «Форсаж 9» выйдет на экраны в 2020 году. Режиссером традиционно выступит Джастин Ли.

Рукер получил наибольшую известность благодаря сериалам «Ходячие мертвецы», «Настоящий детектив», а также дилогии «Стражи галактики», где он сыграл лидера космических пиратов и приемного отца главного героя Йонду.

Серия фильмов «Форсаж» повествует о группе экстраординарных гонщиков-нелегалов, которые выполняют различные здания, связанные с нейтрализацией опасных террористов. Изначально «Форсаж» был криминальной драмой про стритрейсеров, однако со временем разросся до масштабного фантастического блокбастера, полного нереалистичных, но впечатляющих воображение трюков. Франчайз «Форсаж» вот уже несколько лет является одним из лидеров международного проката. Каждый фильм ежегодно собирая по миру свыше миллиарда долларов. В этом году вместо традиционного эпизода «сериала» на экраны вышел спин-офф «Хоббс и Шоу», посвященный двум отдельным членом из команды Доминика Торетто.     

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Источник: Культуромания
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