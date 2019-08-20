Китай назвал незаконные акции в Москве вмешательством Запада во внутренние дела РФ

Пекин, 20 августа. Позицию и действия некоторых западных государств в отношении незаконных митингов, прошедших в Москве, можно считать вмешательством во внутренние дела России. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы поддерживаем официальную позицию РФ <…> Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии [Запада]», — подчеркнул он во время брифинга.

Гэн Шуан назвал абсолютно законными действия правительства РФ, касающиеся нормализации ситуации, сложившейся в российской столице.

«Беспокойство в этой ситуации вызывают некоторые западные государства, выпрыгивающие откуда ни возьмись и предпринимающие неблаговидные действия», — отметил представитель МИД Китая.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции так называемой оппозиции, представителей которой избирательные комиссии на законных основаниях отказались регистрировать в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Несостоявшиеся кандидаты предоставили в Мосгоризбирком поддельные подписи. Особенно в фальсификации отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались липовыми. Такой исход был довольно предсказуем, поскольку ее неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Отметим, что иностранные посольства и западные СМИ вмешались во внутренние дела РФ, призывая принимать участие в массовых протестах. Так, дипмиссия США в России опубликовала информацию о незаконном митинге, прошедшем 3 августа: в официальном аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter появилась схема проведения несанкционированной акции, составленная организаторами. Информация якобы носила предупреждающий характер, но публикаторы сохранили русский текст агитки с призывом собираться.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ создаст межфракционную комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России. В нее войдут 12 депутатов. Комиссия получит право приглашать и заслушивать журналистов и дипломатов, которых Россия вправе обвинять во вмешательстве во внутреннюю политику РФ.