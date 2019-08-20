В Великобритании признали Трампа слабым лидером

В Великобритании признали, что действующие власти в США — слабые управленцы. Об этом говорится в документе авторитетного международного исследовательского института «Легатум».

По мнению экспертов, «страдает качество управления», так как правительство «ведется» на действия лоббистов, «прогибается» под крупные компании и их решения, а также ведет жесткую политику на международной арене.

«Исторически США были открыты миру — выходили на новые рынки, привлекали мигрантов, заполняя ими рабочие места. Но действующие власти принимают решения, которые препятствуют экономическому процветанию Америки», — говорится в докладе.

Большой кадровый резерв вносит основной вклад в развитие американского предпринимательства.

«Сотни лучших университетов обеспечивают талантами компании. Многие студенты приезжают в страну из-за рубежа и потом вносят свой вклад в развитие страны. Однако в данный момент такой круговорот находится под большим вопросом из-за непредсказуемой иммиграционной политики», — указано в докладе.

Другая проблема — монополия рынка, отмечается в документе.

«Ключевые секторы: энергетика, дороги, гражданская авиация, телекоммуникации, интернет-провайдеры — все они жестко регулируются федеральным правительством. Доминирующим игрокам в этих направлениях удалось ограничить конкуренцию благодаря активным лоббистским усилиям», — утверждают исследователи.

До Билла Клинтона президенты были матерые и статусные, утверждает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, комментируя доклад британцев, признавших Дональда Трампа слабым лидером.

«Взять хотя бы Буша-старшего. Билл Клинтон был наполовину клоун, наполовину президент. Этой линии придерживается и Дональд Трамп. Но британцам также необходимо обратить внимание и на себя. Тереза Мэй и Борис Джонсон тоже слабые: у них нет четкого курса, занимаются манипуляциями общественным мнением, а не делами», — отметил эксперт.

К тому же британцы хотят, чтобы все плясали под их дудку, в том числе и США, считает политолог Олег Матвейчев.

«Такие же доклады выпускаются и против России — британцы хотят показать, какие они компетентные и правильные, но это не так», — добавил эксперт.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп решил сократить объем финансирования других государств на четыре миллиарда долларов. Парламентарии уже раскритиковали идею американского лидера.