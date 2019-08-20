Киевский судья назвал два пути, которые остались у Порошенко

Киев, 20 августа. Уголовные дела против экс-президента Украины Петра Порошенко, которые возбуждены по искам юриста Андрея Портнова, станут поводом для длительного ареста либо причиной для эмиграции экс-главы страны. Об этом заявил глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Судья назвал два пути для Порошенко, выразив уверенность в том, что адвокат Портнов «доведет дело до конца». При этом Вовк отметил, что спасти Порошенко сможет лишь некий иммунитет, который ему предоставит новая власть.

«Портнов его найдет, достанет, и Порошенко будет или просить где-то политическое убежище, или в худшем случае его посадят», — рассказал судья о судьбе экс-главы Украины изданию «Гордон».

Кроме того, Вовк рассказал о неоднократных приглашениях на разговоры к Порошенко и его соратникам, где высказывались определенные «пожелания» по работе суда. Он добавил, что «выслушивал и высказывал свое мнение».

«Мое мнение по этому вопросу Петру Алексеевичу не понравилось», — констатировал судья.

Порошенко на сегодняшний день проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, отмывании средств преступным путем, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил, почему арестовывать Порошенко прямо на допросе новым киевским властям невыгодно, сообщал НСН.