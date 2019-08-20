Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Саратовский «Гагарин» принял первый рейс

54
0 Оставить комментарий

Саратовский «Гагарин» принял первый рейс

Саратов, 20 августа. Новый международный аэропорт в Саратове принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа». 

Первый регулярный рейс из Москвы прибыл утром в новый саратовский аэропорт. Об этом сообщает интернет-портал «МИР 24». На борту пассажирского самолета, прилетевшего в «Гагарин», было 177 человек. Как сообщает издание «Аргументы и факты», все они получили памятные монеты с изображением аэропорта.

Новая воздушная гавань носит имя космонавта Юрия Гагарина и в современной истории России является второй, построенной с нуля (первый полностью новый аэровокзал находится в Ростове-на-Дону). 

Аэропорт «Гагарин» расположен в 20 км от Саратова. Распоряжение о его открытии подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Премьер заявил, что существующий в черте города старый аэропорт не соответствует потребностям региона.  

Также, по информации издания, ранее авиакомпания «Победа» выполнила в новый аэропорт первый тестовый рейс. В роли бортпроводника выступил генеральный директор компании Андрей Калмыков, а первыми пассажирами стали спикер Государственной думы Вячеслав Володин, миллиардер Виктор Вексельберг, замглавы Минтранса Александр Юрчик и глава Росавиации Александр Нерадько.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров