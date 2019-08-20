Москва, 20 августа. Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что попала в дорожно-транспортное происшествие из-за своей коллеги Ольги Бузовой. Об аварии она сообщила актеру Стасу Садальскому, который и поделился этой историей у себя на странице в Instagram.

Бледанс рассказала, как попала в аварию в Москве из-за Бузовой. Как уточнила актриса, она ехала по Ленинскому проспекту в Москве после работы и «никого не трогала».

«Поворачивая вправо с третьего ряда, меня подсекает, да просто под колеса бросается разъяренный джип», — рассказала Бледанс.

Она уточнила, что далее блондинка начала обследовать вмятины своей машины, а Бледанс обнаружила, что ее машина «родилась в рубашке».

«Но когда злостная нарушительница кинулась мне на шею, я поняла, что машина мчалась из «Дома-2»,а за рулем была Ольга Бузова», — передал слова Бледанс в Сети Садальский.

Он добавил, что все обошлось, и никто не пострадал.

В 2018 году известная телеведущая Ольга Бузова попала в дорожно-транспортное происшествие на МКАД в Москве, когда ехала на съемки проекта «Дом-2». Информацию об автомобильной аварии подтвердил директор Бузовой Арам Арчер. После ужина в своем ресторане Бузова отправилась на телестройку, однако доехать она не смогла — попала в автомобильную аварию. Отмечается, что в машину телеведущей въехала фура. Бузова получила легкие ушибы.

При это подписчики заявили, что Бузова является «угрозой для общества», так как водит машину и при этом еще успевает петь и танцевать. Ранее сообщалось, что подобное поведение за рулем, по мнению подписчиков певицы, может спровоцировать ДТП.