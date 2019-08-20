Москва, 20 августа. Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что попала в дорожно-транспортное происшествие из-за своей коллеги Ольги Бузовой. Об аварии она сообщила актеру Стасу Садальскому, который и поделился этой историей у себя на странице в Instagram.
Бледанс рассказала, как попала в аварию в Москве из-за Бузовой. Как уточнила актриса, она ехала по Ленинскому проспекту в Москве после работы и «никого не трогала».
«Поворачивая вправо с третьего ряда, меня подсекает, да просто под колеса бросается разъяренный джип», — рассказала Бледанс.
Она уточнила, что далее блондинка начала обследовать вмятины своей машины, а Бледанс обнаружила, что ее машина «родилась в рубашке».
????Рассказ Эвелины Блёданс;-О бедной Бузовой замолвите слово.... ????Блёданс:-Еду, никого не трогаю, по Ленинскому проспекту после трудового дня, думаю о том, как же ужасно будет всё-таки, если заставят снять тонировку со стёкол и в пробках все автомобилисты, включая меня, будут сидеть как в огромном зале ожидания, а не в своём маленьком дорожном домике... И вдруг резко, поворачивая вправо с третьего ряда, меня подсекает, да просто "бросается под колёса" разъярённый джип. Если б интуитивно я не была уверенна, что за рулём девушка, подумала бы - "Вот он, оригинальный способ знакомства со звездой!!!" Пока блондинка кудахтала возле своей вмятины, я, с удивлением обследовав машину, поняла, что она "родилась в рубашке"!). Видимо, удар пришёлся на так называемый "кенгурятник" (в Австралии - кенгуру, в России - блондинки :-)) так что нам его пора в "блондинятник" переименовать ;-)) Но когда злостная нарушительница кинулась мне на шею, я поняла, что машина мчалась из "Дома-2", а за рулём была - Ольга Бузова. Люди там годами строят свою любовь!!! Какие правила?! Иииу. Мои нервы ????????????????????????????????????????✔️ПОЧЕМУ ДАЮ СЛОВО -ЭВЕЛИНЕ, СПРОСИТЕ ВЫ ? Скоро будем играть с Бледанс ... Спектакль... какой? Следите за #Инстаграмм #стассадальский #бузова #ольгабузова #театр #антреприза #премьера #ввод #останкино #эстрада #партнеры #скандал #гаи #полиция #сми #полюбовно #вмятина #ремонт #подруги
«Но когда злостная нарушительница кинулась мне на шею, я поняла, что машина мчалась из «Дома-2»,а за рулем была Ольга Бузова», — передал слова Бледанс в Сети Садальский.
Он добавил, что все обошлось, и никто не пострадал.
В 2018 году известная телеведущая Ольга Бузова попала в дорожно-транспортное происшествие на МКАД в Москве, когда ехала на съемки проекта «Дом-2». Информацию об автомобильной аварии подтвердил директор Бузовой Арам Арчер. После ужина в своем ресторане Бузова отправилась на телестройку, однако доехать она не смогла — попала в автомобильную аварию. Отмечается, что в машину телеведущей въехала фура. Бузова получила легкие ушибы.
При это подписчики заявили, что Бузова является «угрозой для общества», так как водит машину и при этом еще успевает петь и танцевать. Ранее сообщалось, что подобное поведение за рулем, по мнению подписчиков певицы, может спровоцировать ДТП.