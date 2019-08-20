Россия зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 20 августа. Россия зафиксировала 32 факта нарушения перемирия в Сирии за сутки. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

По данным российской стороны, режим прекращения боевых действий был нарушен 15 раз в провинции Алеппо, 16 раз в Латакии и один раз в Идлибе.

Также шесть фактов открытия огня в Сирии зафиксировала Турция. По данным турецкой стороны, за сутки перемирие нарушалось один раз в Идлибе и пять раз в провинции Хама.

Отмечается, что Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за последние сутки не проводил гуманитарных акций в Сирии. Всего же в эту страну уже доставили свыше 3,5 тонн гуманитарного груза.

Напомним, совместная российско-турецкая комиссия ведет мониторинг нарушений режима прекращения огня в Сирии в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в САР, подписанного РФ, Турцией и Ираном 4 мая 2017 года.

Ранее авиация правительственной армии Сирии атаковала турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщает НСН. Переброска турецких подразделений началась после того, как один из наблюдательных постов оказался в центре наступления сирийских войск.

Отметим, что провинция Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там располагается группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.