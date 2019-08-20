Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается

Нижний Новгород, 20 августа. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.

В поисковой операции участвуют поисковые отряды, входящие в состав центра, в том числе: «Надежда» (Московская область), ПСО «Мещера» (Рязань), «Сокол» (Екатеринбург), ЛООО «Поиск пропавших детей» (Липецк) и его Краснодарское отделение.

Волонтеры Национального центра разбили оперативный штаб на месте проведения поисково-спасательной операции.

Ночью в подкрепление прибыла большая группа волонтеров из Липецкой области и с Урала.

Девочку искали всю ночь. Ночные поиски, к сожалению, не принесли результата.

На данный момент Росгвардия начинает разворачивать прочесывание местности.Вертолеты снова приступят к осмотру территории. Водолазы осмотрят ещё один водоем.

Одного из родственников девочки увезли в больницу на «скорой».

Напомним, что девочка приехала с бабушкой и дедушкой к родственникам в деревню 17 августа, на следующий день ходила с взрослыми за грибами. После обеда осталась дома с одним из родственников, и пока 65-летний мужчина отлучился во двор, Зарина ушла с территории участка в неизвестном направлении.

К вечеру воскресенья в поселок прибыли полицейские из ближайших районов, сотрудники Центра кинологической службы и управления уголовного розыска областного ГУ МВД, сотрудники МЧС, областного СУ СКР, военнослужащие Росгвардии. Также были задействованы два частных вертолёта из Москвы.

Было объявлено срочное место сбора всех добровольцев в поселке Степановка Вознесенского района.

На данный момент поиски продолжаются. Волонтеры просят сообщать любую информацию о возможном местонахождении девочки по телефону 88007005676 или в полицию по номеру 102.