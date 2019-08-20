В Госдуме назвали угрозой безопасности Европы запуск ракеты США, нарушающей ДРСМД

Минобороны США опубликовало видео с испытаний крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Пентагоне заявили, что ракета поразила цель с расстояния более 500 километров. Данный запуск нарушает ДРСМД.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Вашингтон, заявляя о «виновности» Москвы в нарушении ДРСМД, лукавил — США сами вышли из договора в одностороннем порядке, а нарушения допускали и до этого.

«Во-первых, Соединенные Штаты Америки встали на путь нарушения ДРСМД еще до того, как официально заявили о выходе из соглашения, потому что ракета к тому моменту уже была изготовлена. Во-вторых, данный факт является свидетельством того, что США встали на путь разрушения архитектуры европейской и мировой безопасности. Это является сигналом для всех стран, чтобы они не допустили очередной гонки вооружений», — сказал Юрий Швыткин.

Напомним, 2 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон официально выходит из ДРСМД.

«2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это», — написал американский чиновник в своем Twitter.

Осенью прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД.

Стоит отметить, что Минобороны России организовало брифинг, на котором специалисты рассказали о характеристиках ракеты 9М729. Однако представители стран НАТО на него не явились, тем самым подтвердив свою ангажированность.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.