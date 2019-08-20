Ученые объяснили, почему люди «видят» звуки и «слышат» цвета

Москва, 20 августа. Научное сообщество долгое время не могло найти объяснение синестезии — странному смешению чувств восприятия, при котором люди могут «видеть» звуки и «слышать» цвета.

На данный момент различают два вида синестезии. В первом случае человек «неправильно» воспринимает цвета, звуки или запахи на физическом уровне. К примеру, он может испытывать зуд при виде красного цвета.

Во втором случае имеет место ассоциативная связь, когда восприятие того или иного раздражителя к чему-то привязана. При этом не всегда можно проследить причинно-следственную связь образования таких ассоциаций. Например, в определенный день недели человек может ощущать запах болотной воды, пишет Planet Today.

Однозначного ответа на вопрос, что вызывает подобное состояние — нет, однако ученые выдвинули несколько версий, объясняющих синестезию. Это может быть связано с потерей оболочки у нервных путей, из-за чего происходит спонтанный обмен импульсами нейронов. Кроме того, есть теория, что младенцы именно так и воспринимают мир, когда рождаются, а по мере взросления их чувства восприятия разделяются. Не исключено также, что причиной подобного явления стала мутация генов. В любом случае важно понимать, что синестезия не является заболеванием. В то же время она остается крайне редким явлением. По мнению специалистов, смешение чувств восприятия наблюдается всего у 1-4% населения Земли.