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ВСУ открыли мощный минометный огонь по поселкам Донбасса

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ВСУ открыли мощный минометный огонь по поселкам Донбасса

Донецк, 20 августа. Военные Вооруженных сил Украины нанесли удар по Донецку и его пригородам. Об этом во вторник сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По имеющимся данным, в 06.00 (время совпадает с московским) зафиксированы обстрелы со стороны киевских военных по направлениям населенных пунктов Спартак и Донецк. В общей сложности было выпущено 26 мин, произведено 15 выстрелов из БМП.

Согласно информации представительства, под мощный минометный огонь армии Украины попал поселок Старомихайловка, расположенный на западе ДНР.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ подорвались при установке бомбы на беспилотный летательный аппарат в Донбассе. В результате происшествия один солдат украинской армии погиб.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР заявили о независимости и отделении, а в ответ киевские власти начали военные действия против республик Донбасса. Жертвами войны, по последним данным ООН, стали более 13 тыс. человек. 

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

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