Элтон Джон защитил принца Гарри и Меган Маркл от злых слухов и нападок «зеленых»

Лондон, 20 августа. Знаменитый британский музыкант Элтон Джон возмутился «злонамеренными» сообщениями СМИ о том, что принц Гарри и его жена Меган Маркл якобы потратили государственные деньги на свой отдых в Ницце.

Волна критики обрушилась на членов королевской семьи в минувшие выходные. Гарри и Меган обвинили не только в том, что они якобы транжирят бюджетные средства, но и в том, что они наносят ущерб окружающей среде, летая отдыхать не коммерческим, а частным рейсом.

Эти публикации огорчили Элтона Джона до глубины души и он опубликовал длинный пост в своем Instagram, в котором защитил чету от нападок. По его словам, Гарри и Меган вместе с их первенцем Арчи отдыхали в Ницце не за государственные деньги — поездку оплатил он сам. Кроме того, композитор указал на то, что сделал пожертвование в фонд защиты окружающей среды, чтобы сбалансировать полет частным рейсом.

Музыкант добавил, что мать Гарри, принцесса Диана, была одной из его самых дорогих друзей, поэтому он чувствует «глубокое чувство долга защитить Гарри и его семью от ненужного вторжения прессы, которое привело к безвременной смерти Дианы».

«Я глубоко огорчен сегодняшним искажением информации и злонамеренными сообщениями в прессе, в которых обсуждается пребывание герцога и герцогини Сассекских в моем доме в Ницце на прошлой неделе», — признался композитор.

По его словам, он и его супруг Дэвид просто хотели, чтобы у молодой семьи был частный праздник в безопасности и спокойствии их дома.

Как сообщала ранее «Газета.ру», британские природозащитники считают, что принц Гарри ведет себя двулично: с одной стороны он выступает с речами о защите окружающей среды, а потом запросто летает отдыхать на частном самолете. Экологи напомнили, что объем углекислого газа, выбрасываемого бизнес-джетом в атмосферу, гораздо выше, чем у среднемагистрального пассажирского самолета.