Призывавший к беспорядкам Яшин предстанет перед судом 20 августа

Москва, 20 августа. Полиция вернула в Троицкий суд административные материалы на главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина, устранив все недостатки. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

По ее словам, заседание по делу в отношении «оппозиционера» пройдет 20 августа. Яшин обвиняется в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления»), пишет РИА Новости.

Адвокат Яшина Михаил Бирюков уточнил, что его подзащитному также вменяют призывы 17 июля приходить на встречи с не допущенными к выборам кандидатам в Мосгордуму.

Напомним, Яшин баллотировался в Мосгордуму по 45-му избирательному округу, однако из-за многочисленных нарушений ему отказали в регистрации. Мосгорсуд подтвердил, что «политику» отказали законно.

Однако Яшин, как и другие «самовыдвиженцы», например, протеже одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие лица стали заниматься шантажом избиркомов и призывать москвичей участвовать в незаконных акциях.

За призывы к несанкционированной акции 14 июля у мэрии и Мосгоризбиркома Яшин был арестован на 10 суток. Приговор 8 августа вынес Хамовнический суд. За аналогичные нарушения по десять суток ему назначили Троицкий и Щербинский суды.

18 августа сразу же после выхода из спецприемника, где он отбывал очередной административный арест, Яшин снова был задержан. 19 августа Троицкий суд постановил вернуть материалы его дела в полицию для устранения недостатков.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что несмотря на призывы Яшина перенести выборы в МГД, оснований делать это нет. Она также указала на то, что избирательные комиссии действуют строго в рамках закона, а те, кто давит на них, наоборот, пытаются нарушать прозрачность избирательного процесса.

Та же Соболь, которая, как было установлено, набирала свой электорат на кладбище, активно используя подписи мертвых, даже организовала подпольную фабрику по подделке подписей в свою поддержку. Обманув своих избирателей, она продолжила подставлять людей, призывая их к участию в незаконных сборищах.

При этом от административного ареста, в отличие от Яшина, она смогла прикрыться своим пятилетним ребенком. К слову, на девочке, как стало известно, она срывала злость после того, как МГИК отказал ей в участии в выборах из-за фальсификаций.