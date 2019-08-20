Гражданская война на Украине в книге ФАН «Наш человек в Киеве»

Книгу «Наш человек в Киеве», написанную на основе киевских репортажей корреспондента Федерального агентства новостей, представляют главный редактор издательства «Родина» Александр Колпакиди и военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По словам главного редактора издательства «Родина», где в ближайшее время выйдет книга, украинский период работы спецкора ФАН закончился, когда на него ополчились местные неонацисты, которых, по версии Запада, на Украине как бы и нет. Выполняя заказ этих самых несуществующих радикалов, Служба безопасности Украины начала охоту на корреспондента ФАН Игоря Петрашевича, которая завершилась депортацией журналиста, фактически изгнанного из страны за свою профессиональную деятельность.

Александр Колпакиди: Украина — поле битвы между Западом и Русским миром

Книга «Наш человек в Киеве» — это художественное произведение, созданное на основе реальных репортажей из Киева за период с февраля 2016 года по настоящее время (запланирована серия в нескольких частях). Насколько такой документально-художественный жанр может быть востребован у читателя, мы спросили главного редактора издательства «Родина», известного историка и писателя Александра Колпакиди.

— Будет ли, на ваш взгляд, книга «Наш человек в Киеве» востребована читателем?

— Заранее сложно предсказать коммерческий успех или неудачу книги. Все зависит от продвижения. Людям надо рассказать, что вообще есть такая книга. В противном случае они ее могут просто не заметить.

— Нужны ли такие книги в принципе, и почему?

— Такие произведения необходимы, так как люди из-за пропагандистской трескотни ток-шоу уже не понимают, что на самом деле происходит в соседнем государстве. Нужно рассказывать о существенных деталях, они в этой книге как раз есть и их много.

— Почему украинская тематика остается одной из самой востребованных?

— Тема Украины останется актуальной в ближайшие годы. Эта страна превращена Западом в антироссийский плацдарм, в поле битвы между Западом и Русским миром.

— Сможет ли эта книга противостоять западной пропаганде, утверждающей, что на Украине нет национализма, зато есть демократия и плюрализм?

— Эта книга весьма эффективно показывает любому непредвзятому читателю, что никакой демократией на Украине и не пахнет, что от Майдана прямая дорога к фашизму, и что (президенту Украины Владимиру Зеленскому будет очень непросто вернуть страну в демократическое правовое пространство. Однако нельзя рассчитывать, что одна книга сможет противостоять консолидированной западной пропаганде, нужна системная работа, как это было в СССР.

— ФАН планирует продолжить этот проект: выпускать художественные книги на основе репортажей наших корреспондентов из горячих точек. Как главный редактор известного издательства, как вы оцениваете такой проект с точки зрения читательского интереса?

— Это может вызвать интерес только при условии продвижения, раскрутки, формирования своей читательской группы. Иначе новые книги просто потеряются в пространстве.

— Какие планы у вашего издательства, что наиболее интересное из книг политической тематики сегодня есть в вашем издательском портфеле?

— Нужно начать с новой книги Станислава Грибанова «Василий Сталин. Письма из зоны». Правду о последних годах жизни сына Сталина автор этой книги, тоже (как и Василий Сталин) летчик-фронтовик, восстановил по архивным документам, воспоминаниям его однополчан и близких. Книга о прошлом, но она заставляет задуматься о дне нынешнем. В ней впервые публикуются письма Василия Сталина из тюрьмы. И развенчивается большинство мифов о нем.

Новая книга Сергея Кремлева «12 побед Берии. Жизнь и смерть вместе со Сталиным» необычна своим форматом. Первыми на рынке мы сделали биографию этого человека в подарочно-иллюстрированном формате.

Если говорить о книгах патриотической тематики, то в ближайший месяц выйдет новая книга в серии «На войне как на войне». В этой серии мы публикуем воспоминания известных людей о Великой Отечественной войне.

Дмитрий Стешин: Само там ничего не рассосется

О новой книге ФАН «Наш человек в Киеве» размышляет легендарный военный корреспондент Дмитрий Стешин.

— Чем, на ваш взгляд, книга «Наш человек в Киеве» важна для читателя?

— Эта книга лишний раз подтвердила мое мнение, что большинство граждан Украины нынешнее положение вещей в принципе вполне устраивает — полностью, абсолютно. Само там ничего, как говорится, не рассосется. У меня такое ощущение, что за эти пять лет (после Майдана) мы узнали про Украину все. Нет никаких иллюзий и никаких мечт.

Авторы все это показали — наглядно, изнутри. В книге ярко представлены агрессивные националисты, а также слой людей, как мне кажется — большинство населения Украины, — которые либо их поддерживают, либо, по крайней мере, никак не осуждают. Так что ничего утешительного (об Украине) я в этой книге, увы, не прочел.

— Как вам кажется, стоит ли продолжать эту серию, интересен ли подобный формат читателю?

— Я бы с удовольствием почитал книгу такого же формата, написанную инсайдером, о нынешней ситуации на Украине. Например, у нас (в «Комсомольской правде») есть на Украине нелегальный, глубоко законспирированный корреспондент. Но она — всего лишь наблюдатель, а тут человек был полностью вовлечен в ситуацию, это видно по содержанию книги.

Гражданская война на Украине в книге ФАН «Наш человек в Киеве»

По мнению и Александра Колпакиди, и Дмитрия Стешина, ситуация на Украине после так называемого Евромайдана практически не изменилась, эта страна по-прежнему является прибежищем националистов и радикалов всех мастей, называющих своими героями таких пособников гитлеровцев, как Степан Бандера.

При этом в книге ФАН рассказывается и о деятельности антифашистского подполья Украины, приводятся примеры отчаянной смелости простых украинцев, противостоящих бригадам тонтон-макутов или политической полиции. Интересными, по мнению первых читателей, являются и описания работы западных корреспондентов в Киеве, в частности, корреспондентки так называемой русской редакции Deutsche Welle, в видеоматериалах которой, как убедился корреспондент ФАН, целенаправленно игнорировались факты насилия со стороны националистов, зато практиковалась откровенная русофобия.

Книга «Наш человек в Киеве» появится на прилавках российских магазинов в августе 2019 года.