Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Москва, 20 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил перекрыть Днепр, если украинские власти в течение ближайших двух суток не начнут поставлять воду в Крым. Об этом депутат Государственной думы РФ написал в своем Telegram-канале.

«Я бы дал Киеву 48 часов, или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину», — пригрозил парламентарий.

При этом Жириновский возмутился, что Россию шантажируют из-за водной блокады Крыма. По его словам, с Украиной «не надо торговаться».

«Нужно научиться проводить жесткую внешнюю политику, чтобы никто впредь не вздумал подобным образом шантажировать Россию», — резюмировал он.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов подчеркнул, что Киев, перекрыв поставку питьевой воды в Крым, «грубо нарушает международное гуманитарное право». Он указал на то, что регион имеет абсолютно легитимное право на поставку и использование днепровской воды с Украины.

Руководитель Крыма Сергей Аксенов заявил, что решения по блокаде Крыма принимаются новыми киевскими властями по четкому сигналу Запада. Он также назвал водную блокаду частью антироссийской кампании Запада.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал регионом Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказалось в поддержку этого решения. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».