Поставки газа из Румынии на Украину являются очередным примером глупости со стороны Киева. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Газ из Румынии

«Укртрансгаз» смог согласовать с другими государствами возможности реверсных поставок газа из Румынии. Также планируется запустить новый маршрут импорта голубого топлива на Украину с января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

«Укртрансгаз», «Молдовагаз» и операторы ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей… уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины», — сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Отмечается, что уже в конце 2019 года ожидается завершение модернизации украинской газоизмерительной станции «Гребеники» и станции «Каушаны» в Молдавии. Операторы других стран также обязались выполнить ряд подготовительных технических работ.

«Гоголь переворачивается в гробу»

Как отметил депутат Виталий Милонов, действия Украины — это типичный пример ее «незалежности». Киев хотел независимости, а получил ее имитацию.

«Это антиукраинское решение, которое бьет по карману обычных рядовых украинцев. Они должны будут переплачивать сегодня за газ. Платить больше денег только для того, чтобы удовлетворить достаточно глупые амбиции нового руководства страны. Мы видим, что президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей. Во время предвыборной кампании он выступал за разумный подход, за отсутствие глупых стереотипов. Если приобретают газ у Румынии по цене выше, чем российский, то бедные украинцы становятся еще беднее», — пояснил Виталий Милонов.

По мнению депутата, поставки газа из Румынии на Украину — классический пример глупости, «от которой Николай Васильевич Гоголь переворачивается в гробу».

Напомним, в России посоветовали Украине на зиму запастись дровами и кизяками. Европа не хочет быть заложником всего этого безумия «украинства» и только ждет, когда можно будет обойтись без украинского транзита, считает политолог Андрей Иванов.