Сирия новости 20 августа 16.30: разоблачена ложь SOHR о потерях боевиков, Турция отказалась выводить силы из Идлиба

Сирия, 20 августа. Анкара заявила, что не отзовет турецкие силы из Идлиба, аналитики разоблачили ложь SOHR о потерях террористов, части САА взяли Телль ат-Тараи. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили наступление на севере Латакии, продолжили атаковать террористические группировки на юге Идлиба, разоблачили ложь СМИ про ситуацию в Идлибе, заняли холм Телль ат-Тараи.

Турция: отказалась выводить силы из наблюдательных пунктов на севере Хамы.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяли на себя ответственность за убийство сотрудника сирийской разведки в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА на юге Идлиба.

Международная коалиция: направила самолеты на восток Дейр-эз-Зора, арестовала двух жителей Ат-Табки.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия возобновила наступление на позиции террористов в районе населенного пункта Кабана в гористой местности на севере провинции Латакия. Как сообщает ливанское издание Al Masdar, ведущую роль в наступлении играют силы 42-й бригады 4-й бронетанковой дивизии САА. Горную местность в Латакии удерживают боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает, что боевая авиация вновь наносит удары по позициям джихадистов в районе Кабаны.

Провинция Алеппо

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает о мощном взрыве, который прогремел на севере провинции Алеппо. Сообщается о срабатывании самодельного взрывного устройства в заминированном автомобиле, который был припаркован в промышленном районе города Аль-Баб. Раненых и пострадавших нет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Пролет самолетов международной коалиции (то есть, фактически, ВВС Соединенных Штатов) был замечен на крайнем востоке Сирии, в провинции Дейр эз-Зор. Источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает, что американская авиация была замечена севернее Абу-Кемаля, близ границы с Ираком.

Провинция Идлиб

На юге сирийской провинции Идлиб продолжают кипеть ожесточенные боестолкновения между террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция исламистских группировок под контролем боевиков из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра1») и правительственными силами, которые стремятся окружить боевиков в «латаминском котле».

Официальные сирийские СМИ (@SyriawatanNews) выступили с разоблачением методов информационной войны, применяемых СМИ, связанными с боевиками «умеренной оппозиции» и исламистских группировок в Идлибе. Отмечается, что медиаисточники террористов заранее объявляют о «победах» САА, чтобы затем сообщить об «успешных контрударах» со стороны боевиков, а распространяемая ими информация немедленно подхватывается западными СМИ и информагентствами Турции и стран Персидского залива.

Этими методами главари террористов стремятся укрепить боевой дух боевиков на передовой, поскольку в течение минувших недель потеряли большое количество живой силы и техники, и рискуют лишиться большей части снабжения из Турции. Аналитический источник в Twitter (@NotWoofers) разоблачает ложь «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), которая существенно занижает потери бандформирований, приписывая уничтоженных боевиков к числу погибших мирных жителей.

По мнению источника, за последние месяцы террористы «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок потеряли порядка 2000 боевиков. Численность некоторых группировок, таких как «Джейш аль-Изза», сократилась в результате примерно вдвое, огромные потери понесли и отряды «ингимаси» — «силы специального назначения» террористов. Предположительно, «Тахрир аш-Шам» больше не в состоянии организовать контрнаступление на юге Идлиба, не снимая силы с других удароопасных направлений.

Между тем военный источник (@Bosni94) сообщает, что САА удалось занять стратегически важную точку Телль ат-Тараи и соседнюю деревню, расположенную к югу от города Ат-Тамана. Штурм Телль ат-Тараи велся сирийскими войсками на протяжении нескольких дней.

Между тем источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает, что ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе городов Ат-Тах, Дейр-Шарки и Джарджаназ.

Провинция Ракка

Террористы из группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за покушение на предполагаемого агента сирийской разведки в пустыне в западной части провинции Ракка. Об этом сообщает аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz).

Между тем на юге Ракки, в городе Ат-Табка, силы международной коалиции во главе США арестовали местного жителя и его жену. Новостной источник в Twitter (@EuphratesPost) не называет причин рейда, проведенного силами коалиции США, однако вероятнее всего, это связано с деятельностью «спящих ячеек» ИГИЛ в этом регионе.

Провинция Хама

Россия официально предложила обеспечить безопасный выход турецких военных, дислоцированных в пункте наблюдения в районе Мурека в Хаме в зону операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Об этом сообщает источник в Twitter (@nm79797979). Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу официально заявил, что Турция «не собирается менять расположение 9-го пункта наблюдения», сообщает Anadolu, и рекомендовал Дамаску «не играть с огнем».

1 Организация запрещена на территории РФ.