Похитившие россиян у берегов Камеруна пираты вышли на связь

Яунде, 20 августа. Пираты, похитившие восемь моряков, в том числе троих россиян, с судна «Мармалайта» у берегов Камеруна, вышли на связь. Об этом сообщил источник в компании-работодателе.

«Вышли на связь… Требований пока не озвучивали… Все пока идет спокойно», — рассказал источник РИА Новости.

Напомним, грузовое судно, принадлежащее датской компании «Ультрабалк», было захвачено пиратами 15 августа. «Мармалайта» следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

Как ранее стало известно Федеральному агентству новостей, на борту судна находились Николай Ружницкий из Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска, а также Владимир Слепченко из Владивостока. В пресс-службе украинского МИД сообщили, что пираты захватили одного гражданина Украины.

Соглaсно информaции российского посольствa, власти Камеруна выясняют обстоятельствa произошедшего, a дипломaты РФ принимaют меры для содействия освобождению россиян, передает НСН. Российские дипломаты находятся на связи с ВМФ Камеруна, судовладельческой компанией и Координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе. Камерунские власти пытаются установить местонахождение похищенных моряков, однако пока им не удалось этого сделать.

Ране были названы территории с самым высоким риском нападения пиратов. Эти злоумышленники наиболее активны сегодня в водах вблизи побережья Нигерии, Сомали, в районе Латинской Америки и в Малаккском проливе.