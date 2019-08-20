Вашингтон, 20 августа. Соединенные Штаты Америки могут пойти на снижение налогов и отмену ряда пошлин из-за риска рецессии, заявили эксперты сразу нескольких американских средств массовой информации.

Источники рассказали, что несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об отличном состоянии экономики, Белый дом начал разрабатывать меры для ускорения роста экономики США. По данным The New York Times, среди обсуждаемых мер — снижение налога на зарплату, а также отмена некоторых введенных Трампом пошлин. Как уточнили осведомленные источники, в администрации американского лидера уже подготовили предложения о снижении налогов, которое позволит «разогнать» экономику, увеличив зарплаты.

Издание напомнило, что во времена бывшего главы США Барака Обамы подобные меры применяли в период с 2011 по 2012 год, чтобы стимулировать рост экономики после завершившейся в 2009 году рецессии. В частности, имеется ввиду налог 6,2% от заработной платы. Деньги направляют на программы социального обеспечения. В прошлый раз ставку по нему снизили до 4,2%.

Как пишет The Washington Post, в прошлом представители Демократической партии США выступали за снижение ставки данного налога. При этом республиканцы считали, что эти меры не помогают экономике и грозят дефицитом.

На минувшей неделе на рынке госдолга США сработал один из главных индикаторов предстоящей рецессии. Цена двухлетних казначейских облигаций ненадолго превысила доходность десятилетних. При этом Трамп ранее неоднократно утверждал, что экономика США «очень сильна», несмотря на решения ФРС.

В августе Трамп рассказал, как «фейковые СМИ» подрывают экономику США. По мнению Трампа, «фейковые СМИ» ставят своей целью не только подорвать экономику США, но и навредить ему лично. Сделать это у них не получится, подчеркнул американский президент.

«Фейковые новостные СМИ делают все, чтобы вызвать крах экономики, потому что думают, что это навредит мне и моему переизбранию. Но у них есть проблема — экономика слишком сильная, мы скоро одержим большую победу в торговле, это знают все, включая Китай», — написал он в своем Twitter.

Американские биржевые индексы резко снизились на фоне новостей, в которых высказывались опасения по поводу дальнейшего роста экономики США и Германии, а также торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Трамп поспешил опровергнуть эту информацию, заявив, что экономика по-прежнему обладает солидным запасом прочности, что подтверждается потоком новых инвестиций.

«У нас будет очень длительный период богатства и успеха», — подчеркнул американский лидер.

Говоря об американо-китайской торговой войне, Трамп заявил, что она не продлится долго, а экономика США в ходе нее «становится все крепче». Вместе с тем глава Белого дома выступил с резкой критикой в адрес Федеральной резервной системы США за слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки.

Как пишет «Газета.ру», в среду индекс Dow Jones достиг максимального падения в нынешнем году, а девять самых богатых бизнесменов мира лишились в совокупности около 18 млрд долларов из-за снижения американских фондовых индексов.