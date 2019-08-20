Директор «Ленкома» рассказал подробности госпитализации Захарова

Москва, 20 августа. Директор «Ленкома» Марк Варшавер подтвердил, что главный режиссер театра Марк Захаров в настоящее время находится в столичной клинике с воспалением легких.

Варшавер опроверг сообщения о том, что Захаров находится в реанимации.

«Вчера вечером поднялась высокая температура, вызвали скорую, врачи, которые его обследовали, приняли решение отправить его в больницу. Сделали МРТ, диагноз подтвердился — воспаление легких. Сегодня делают клинический анализ крови… Только тогда будет все понятно. По словам врачей, да — воспаление легких», — рассказал Федеральному агентству новостей Варшавер.

Он также добавил, что «такая ситуация, что не совсем плохо, но и не совсем хорошо». Варшавер уточнил, что Захарову придется пробыть в медицинском учреждение в течение нескольких дней.

Ранее телеканал «360» сообщил что 85-летний режиссер попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких в тяжелом состоянии.

Захаров возглавляет «Ленком» с 1973 года. Художественный руководитель поставил свыше 40 спектаклей, в их числе — «Юнона и Авось», «Тиль», «Поминальная молитва» и многие другие.