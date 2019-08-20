Сирия новости 20 августа 12.30: САА взяла в осаду армию Турции в Хаме, террористы бегут из «латаминского котла»

Сирия, 20 августа. Части САА блокировали турецких наблюдателей в районе Мурека, союзники «Тахрир аш-Шам» бегут с севере Хамы, неизвестные взорвали госпиталь в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили наступление на юге Идлиба, блокировали турецкий наблюдательный пункт в Хаме, нанесли удары по террористам в районе Джиср аш-Шугура.

ВКС РФ: нанесли удары по объектам ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, нанесли удары по «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Армия Турции: блокирована САА в наблюдательном пункте на севере Хамы, провела воздушную разведку на юге Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковали SDF в Ракке, предположительно, взорвали госпиталь в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли правительственным силам в Идлибе и Хаме, заявили, что взяли в плен трех солдат САА в Хан-Шейхуне.

Курды: потеряли двух человек в Ракке при внезапном нападении ИГИЛ, получили новую партию вооружения от США.

Международная коалиция: направила новый конвой с оружием для курдских сил в провинцию Алеппо.

Провинция Алеппо

Вашингтон, несмотря на договоренности с Турцией о создании «зоны безопасности» на севере Сирии, продолжает поставлять оружие проамериканским курдским формированиям «Демократические силы Сирии» (SDF). Новостное агентство Step News со ссылкой на турецкие источники сообщает о появлении на территории провинции Алеппо нового конвоя с оружием для курдов, который направился в район Хараб-Ашк к югу от города Кобани (Айн аль-Араб). По данным из различных источников, конвой проследовал с территории Ирака через пограничный пропускной пункт «Замалка», после чего направился в Алеппо через провинции Хасака и Ракка.

Напомним, в ближайшее время армия Турции намерена начать военную операцию для установления контроля над широкой полосой «зоны безопасности» вдоль северной границы Сирии. Несмотря на договоренности, достигнутые между Анкарой и Вашингтоном, остается высоким шанс на столкновение между турецкими войсками и курдскими вооруженными группировками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики, предположительно, входящие в группировку «Исламское государство», взорвали здание госпиталя «Аль-Салам» близ деревни Шейх-Хамад на севере провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает в Twitter местный новостной источник (@DeirEzzor24), в результате подрыва здание госпиталя было полностью уничтожено.

Тот же источник сообщает, что самолеты ВКС РФ нанесли удары по укрытиям и местам скопления террористов ИГИЛ в пустыне к юго-западу от города Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между силами террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, и правительственными войсками, которых поддерживают ВКС РФ и ВВС Сирии. Отдельные источники (@leventkemaI) сообщают, что САА заняла город Хан-Шейхун, не встречая сопротивления террористов, однако эти сообщения, скорее всего, преждевременны — в то время как лондонская «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) и Step News подтверждают отход террористов из района «латаминского котла», связанные с боевиками медиаисточники заявляют об ожесточенных боях в центре Хан-Шейхуна и «тактическом отступлении» для того, чтобы оборонять северный фронт «латаминского котла». Эта информация может быть верна или является пропагандой с целью поддержать моральный дух террористических группировок.

ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе города Маарет ан-Нуман, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency). Кроме того, ракетный удар был нанесен по скоплениям боевиков в районе города Бдама к западу от Джиср аш-Шугура. Сирийская арабская армия также нанесла ракетный удар по боевикам в районе города Маарат-Хурма в Идлибе, сообщает источник в Twitter (@baladinetwork). ВВС Сирии нанесли также новый удар в районе населенного пункта Ракая, сообщает Step News.

Террористические группировки отвечают ракетными обстрелами на атаки правительственных сил, сообщает официальный медиаресурс боевиков в Twitter (@alwataniaTahrer). Кроме того, операционный штаб «Тахрир аш-Шам» заявил об уничтожении танка САА в районе высоты Телль аль-Нимр, сообщает Step News. Тот же источник утверждает, что трое сирийских солдат были взяты в плен в Хан-Шейхуне.

За происходящим на юге Идлиба — в первую очередь в районе наблюдательных пунктов турецкой армии — следит турецкий беспилотный самолет-разведчик, сообщает медиаактивист в Twitter (@GDarkconrad).

Провинция Ракка

Остается неспокойной ситуация на востоке Сирии, в регионах, находящихся под контролем проамериканской коалиции. Там продолжают действовать десятки «спящих ячеек» ИГИЛ, которые почти ежедневно тревожат мирных жителей и силы SDF.

Мощный взрыв произошел в Ракке, сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan). На данный причины и ущерб, нанесенный взрывом, неизвестны.

Между тем сообщается о гибели двоих бойцов коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в провинции Ракка от рук террористов ИГИЛ. Турецкий новостной источник (@Buruc_Haber) сообщает, что боевики группировки «Исламское государство» застрелили курдских военных на дороге в деревню Каидин на западе Ракки.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия в ходе наступления на севере Хамы взяла под свой контроль территорию вокруг турецкого наблюдательного пункта близ города Мурек. В настоящее время, как сообщает агентство Step News, турецкие военные наблюдатели блокированы и не могут покинуть свое расположение, однако информации об открытых столкновениях с САА нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.