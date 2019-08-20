МИД РФ отреагировал на испытания крылатой ракеты США с сожалением

Москва, 20 августа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал свое мнение об испытаниях ракет США.

Испытание Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствует о том, что разработка таких систем в Вашингтоне ведется уже давно. Об этом замглавы МИД РФ заявил ТАСС.

«Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, испытания США ракеты на дальность больше норм Договора о РСМД вызывают сожаление и говорят о том, что Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности.

Дипломат также отметил, что Москва не станет поддаваться на провокации и продолжит придерживаться моратория на размещение подобных систем.

Напомним, 2 августа США официально объявили о выходе из ДРСМД. Причиной, по которой Вашингтон принял решение расторгнуть договоренности 1987 года, стало нарушение условий ДРСМД, якобы допущенное российской стороной. Москва все обвинения в свой адрес опровергла, отметив, что США не представили никаких доказательств. Кроме того, в России подчеркнули, что условия Договора нарушала именно американская сторона.