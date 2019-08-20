В Совфеде оценили заявление Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока»

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. Такое заявление французский лидер сделал по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в понедельник в форте Брегансон на юге Франции. Беседа двух лидеров длилась более 3,5 часов, большая часть встречи прошла в закрытом для журналистов режиме.

По итогам встречи Макрон не без юмора написал в Twitter:

Je suis convaincu que l'avenir de la Russie est pleinement européen. Nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. («Убежден, что будущее России — полностью европейское. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока»).

Je suis convaincu que l'avenir de la Russie est pleinement européen. Nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, шутливая форма подчеркивает важность этого заявления, которое в очередной раз показывает, что Европа без России не может нормально существовать и развиваться.

«Сказанное Макроном очень важно, и даже некоторое лукавство этого заявления, рассчитанное на западного потребителя, имеет содержательный посыл, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, современная Европа без России неполная. Все больше европейцев понимает, что Россия со своей огромной территорией, с важнейшими связями и ресурсами, — а это и Дальний Восток, и другие азиатские регионы нашей страны, — дает абсолютно новые возможности для самой Европы. Время требует от европейских лидеров новых подходов к развитию цивилизации, в том числе в мировой экономике».

По словам российского сенатора, очень важно, что и Макрон, и другие европейские лидеры это осознают. Но есть те, кому расширение сотрудничества между Россией и Европой, ох, как не по душе — это Соединенные Штаты, считает Клинцевич.

«Американцы в европейском будущем России, естественно, не заинтересованы, — отмечает собеседник ФАН. — Они не хотят видеть Россию как неотъемлемую часть Европы, без санкций, в благоприятном экономическом сотрудничестве. Ведь это означает усиление Европы в разы. Понятно, что американцам этого не хочется. Поэтому они совершенно осознанно пытаются сдерживать Россию и Европу, чтобы ничто не угрожало доминированию США, доминированию американской валюты, американской экономики. Именно поэтому сильная единая независимая самодостаточная Европа, которая дружит с Россией, американцев не устраивает».

Помимо недовольства США, для полноценного налаживания российско-европейских связей есть еще один тормозящий фактор, который можно назвать украинским, отметил член Совфеда.

«Нужно признать, что сегодня именно Украина, политика ее руководства не дает России и Европе полностью избавиться от груза прошлых разногласий и по-настоящему объединиться на взаимовыгодной основе. Да, Киев этому противится, но тут могу лишь напомнить фразу из известного анекдота: «З'їсти-то він з'їсть, та хто ж йому дасть ?» («Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?»)» — с юмором отметил Франц Клинцевич.

Несмотря на имеющиеся разногласия, сегодня Россия и Европа готовы идти своим курсом, что демонстрируют ее лидеры, подчеркнул российский сенатор.

Входе переговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном обсуждались проблемы климата, ситуация в Ливии и Сирии, а также украинская тема, в том числе возможность возобновления контактов в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина). Это предложение уже поддержали в Совете Европы.