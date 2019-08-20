Банки предупредили россиян о возможных атаках мошенников

Москва, 20 августа. Банки предупредили россиян о массовых атаках мошенников, пытающихся получить доступ к счетам граждан. Для этого кредитные организации рассылают уведомления по SMS и электронной почте, а также публикуют соответствующую информацию на сайтах и в соцсетях.

По мнению экспертов, рассылая предупреждения, банки заочно признают факт утечки личных данных пользователей. О массовой рассылке «Известиям» рассказали в топ-30 кредитных организаций.

Отмечается, что теперь злоумышленники используют звонки с применением голосовых роботов, а также представляются сотрудниками службы безопасности банка, передает Deita.ru. Одна из кредитных организаций уже изменила текст предупредительного сообщения, указав, что код из SMS нельзя передавать даже роботу в тоновом режиме.

Из-за действий злоумышленников один из банковских клиентов уже лишился 3 миллионов рублей. По словам пострадавшего, ему поступил звонок с номера колл-центра кредитной организации. Мошенник, представившийся сотрудником банка, сказал, что со счета клиента якобы попытались несанкционированно перевести средства. Для перечисления денег «на безопасный счет» злоумышленник попросил назвать код из SMS-сообщения. Клиент начал что-то подозревать, и тогда разговор переключили на робота. Тогда пострадавший назвал код, после чего с его карты по частям перевели деньги, пишет URA.RU.

Ранее российские банки предложили принять поправки к законам, которые позволят блокировать банковскую карту получателя в случае обнаружения подозрительных транзакций. Это даст возможность замораживать средства, украденные мошенниками.