Минфин РФ намерен заморозить льготы для арктических проектов

Москва, 20 августа. Минфин России предлагает официально распространить мораторий на выдачу новых мер господдержки нефтегазовых месторождений на арктическую зону. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на проект доклада президенту Владимиру Путину, направленный в правительство замминистра финансов Ильей Труниным 31 июля.

Как сообщает издание, несмотря на мораторий, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути. Минфин, со своей стороны, призывает заморозить все решения по льготам до инвентаризации проектов — на неопределенный срок. По сообщению издания, вопрос о льготах может быть решен в ближайшее время на совещании у профильных вице-премьеров — Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.

В настоящее время проводится инвентаризация запасов углеводородов на разведанных в России месторождениях на предмет экономической эффективности разработки в текущих налоговых условиях. До завершения инвентаризации введение налоговых льгот «не планируется», следует из документа.

Общий мораторий на выдачу новых налоговых льгот для нефтяников (исключение составило Приобское месторождение) введен до 2020 года по итогам совещания у Владимира Путина 10 июля. Однако арктические льготы описаны в законопроекте Минвостокразвития, который находится на рассмотрении правительства.

Доклад Минфина — ответная реакция на очередную попытку «Роснефти» добиться льгот, несмотря на мораторий. Как говорят два источника издания, уже после совещания 10 июля глава нефтегазовой компании Игорь Сечин написал президенту, что из-за отказа Минфина выделить льготы «Восток Ойлу» сроки проекта сдвигаются и «возникает риск вхождения в проект иностранных инвесторов».