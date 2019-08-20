Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Атамбаева

Бишкек, 20 августа. Первомайский районный суд киргизской столицы продлил срок заключения экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом заявил во вторник журналистам адвокат Сергей Слесарев.

По словам юриста, экс-президент республики будет находиться за решеткой до 26 октября. Он также обратил внимание на то, что вердикт незаконный, защита собирается подать апелляцию в вышестоящую инстанцию, передает РИА Новости.

Выездное заседание суда о продлении меры пресечения Атамбаеву проходило в здании госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, куда не пустили ни членов семьи бывшего президента, ни его единомышленников, ни журналистов.

Как сообщала «Газета.Ru», 7 августа спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его загородном доме в населенном пункте Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Против соратников экс-лидера страны применили спецсредства, те открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не получилось. В плен к его защитникам попали шесть бойцов спецназа. На следующий день, 8 августа, столкновения сторонников и бойцов спецназа продолжились, при этом сам Атамбаев сдался.

Атамбаев возглавлял Киргизию в течение шести лет — с 2011 по 2017 год. Он самостоятельно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по окончании выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента. Атамбаева также подозревают в подготовке государственного переворота, сообщал «Царьград».

Кроме того, его подозревают в причастности к коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева по фальшивым документам и других преступлениях. Как сообщал Infox.ru, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве. Банковские счета экс-президента арестованы.