Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за появившихся в стекле мух

Киев, 20 августа. Украинцы высмеяли в Сети стеклянный пешеходный «мост Кличко» в Киеве. Поводом для смеха стал опубликованный в Facebook ролик, на которых видно, что в стеклянных вставках сооружения завелись мухи.

«Будете смеяться, но внутри стекла на «мосту Кличко» завелись мухи», — написал автор видеозаписи.

Юзеры стали бурно обсуждать ролик. Многие, упражняясь в остроумии, стали выдвигать невероятные версии появления насекомых. Так, некоторые предположили, что на самом деле в стеклянных вставках находятся вовсе не мухи, а «бактериологическое оружие для уничтожения моста».

«Может, это уникальный и единственный в своем роде мост-мухолов?» — пошутил Олег Михайлик.

Неля Гутник в ответ заметила, что из-за влажности там скоро заведутся не только мухи, но и грибок.

«На «Кличко» уже мухи завелись, это смешно», — посмеялся еще один пользователь.

Были и те, кто метафорично посчитал, что мух в стеклянных вставках моста можно считать «отражением головы мэра: то пустота, то тараканы».

«Завтра полмиллиона выделят на освобождение мухи», — написали в социальных сетях.

В комментариях также предложили срочно вызвать на место зоопатруль. А Дмитрий Франко с сарказмом написал, что это мухи-вандалы, очевидно намекнув на инцидент, произошедший на следующий же день после открытия моста. Тогда на нем треснули два защитных стекла-пленки. В пресс-служба мэрии Киева произошедшее объяснили вандализмом. Сам Кличко не исключил, что в стекло стреляли снизу. Довольно скоро на мосту треснуло третье стекло, пишет «Царьград»,