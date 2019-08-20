Пекин, 20 августа. Танковый биатлон на полигоне в подмосковном городе Алабино показал неоспоримую высокую квалификацию российских экипажей, пишут китайские средства массовой информации.

Китайские СМИ рассказали о скоростном рекорде российского танка. Российская команда победила в международных соревнованиях в шестой раз, установив при этом рекорд скорости для танка. Как пишет китайское издание Sohu, танк Т-72Б3 с российскими военными прошел всю дистанцию за рекордные один час, 33 минуты и 20 секунд. При этом танк развивал максимальную скорость 84 километра в час. Как уточнили китайские журналисты, это является абсолютным мировым рекордом.

Для сравнения эксперты привели в пример западные танки. Leopard 2 производства Германии может ездить с максимальной скоростью 72 километра в час на ровной дороге. При этом американский легкий разведывательный танк FV101 Scorpion может разогнаться до 80 километров в час. Надо учитывать, что вес этой машины всего восемь тонн. Специалисты подчеркнули, что Т-72Б3 весит более 40 тонн. Издание пишет, что рекордная скорость модифицированного Т-72 была показана на неровной трассе, по шоссе он пошел бы еще быстрее.

Ранее были названы пять причин танкового превосходства России над НАТО. Танковое превосходство России над НАТО уходит в корнями в прошлое и опирается на принципиальные различия в подходах при конструировании боевых машин в России и на Западе, считает журналист Глеб Зима.

По его словам, Россия уже имела превосходство над западными вооружениями, когда зарождавшаяся в начале прошлого века промышленность Советского Союза только пыталась организовать производство боевой техники и оружия для укрепления обороноспособности.

Автором были названы пять причин танкового превосходства России над НАТО. По словам эксперта, советские конструкторы уделяли большое внимание габаритам танков. Небольшие танки представляли очевидные плюсы: малозаметность на поле боя и трудности в прицеливании по менее габаритной цели, уменьшение размера машины несло значительную экономию материалов при ее постройке.

По словам Зимы, Т-34 «выиграл» Великую Отечественную войну благодаря тому, что знаменитый немецкий «Тигр» требовал значительно большего времени для производства, больше металла и денег. Как пишет Planet Today, традиции применения габаритных ограничений отечественные конструкторы сохранили и после войны.

В публикации говорится, что разработчики учитывали, что советским танкам, вероятно, придется действовать в условиях противодействия ядерному оружию противника. Именно поэтому большинство российских танков обрели «приземистую и зализанную форму». Исключением в этом случае является только новый танк Т-14 «Армата», большие размеры которого обусловлены наличием бронированной капсулы для размещения экипажа.

Вторым моментом, определяющим танковое превосходство России, по мнению Зимы, является вооружение танков и применяемые боеприпасы. Он напомнил, что машины типа основного боевого танка США M1 Abrams или флагмана армии Германии Leopard 2 оснащены орудиями с высокими баллистическими характеристикам. Однако еще с середины 1970-х годов, как уточнил эксперт, российские танки получили огромное преимущество в огневой мощи, научившись стрелять управляемыми ракетными снарядами через штатный ствол 125-миллиметрового орудия. Дальность поражения цели отечественными танками возросла до пяти тысяч метров.

Западные разработчики подобными образцами свое вооружение оснащать не стали, в итоге для современных моделей танкового оружия дальность поражения осталась в пределах трех тысяч метров.

Кроме того, в иностранных танках используются унитарные снаряды классической конструкции, а в российских — снаряд раздельного заряжания, который после выстрела не оставляет гильзы, которая будет мешать и занимать место.

Преимуществом, по мнению эксперта, является и автомат заряжания, который на российских танках (начиная с Т-64) стали использовать намного раньше, чем на западных. Журналист уточнил, что практика боевого применения танков говорит о большей эффективности автоматов заряжания в условиях городских боев, когда динамика огневого контакта имеет более высокие темпы.

Помимо этого, в российских танках двигатели, за исключением Т-80 (с газотурбинной СУ), оборудованы дизельными двигателями, как и западные танки, но отечественные от иностранных отличает более высокая мощность из-за с массогабаритных характеристик машин.

Четвертым моментом, дающим существенное преимущество российским танкам, являются элементы динамической защиты. В России создано пятое поколение систем, которые позволяют эффективно противодействовать бронебойным подкалиберным и кумулятивным снарядам противника.

Пятым плюсом Зима назвал то, что западные танки стремятся обезопасить экипаж, вынося боекомплект за пределы обитаемой части боевого модуля, а это ведет к увеличению габаритов башни танка. При этом такая технология чаще всего не спасает людей внутри машины.