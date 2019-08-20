Политолог оценил опасения Украины о трудной зиме из-за споров с Россией

Европа не хочет быть заложником Украины; на протяжении долгих лет Киев грозился заморозить не только себя, но и своих европейских партнеров. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Спор с Россией

Из-за спора с Российской Федерацией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима. Такое заявление сделал представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус.

Он заметил, что Киев настаивает на том, что теплогенерирующие компании не должны использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов.

«Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с «Газпромом» по транзиту газа», — сообщил Герус.

По мнению представителя Зеленского, неопределенность в вопросе транзита газа может повлиять на ситуацию с рынком голубого топлива на Украине.

Как бы не замерзнуть

Как отметил Андрей Иванов, каждый год на Украине перед зимой думают над тем, как не замерзнуть. Причем эта проблема не решается уже на протяжении всех лет независимости страны. И причина этого не отсутствие ресурсов для преодоления проблемы и тем более не напряженные отношения с Россией.

«На протяжении многих лет все руководители государства пытались, так скажем, обмануть Москву. Пытались покупать газ по сниженным ценам, диктовать свои условия в ультимативном порядке. И после Майдана в 2014 году, объявив Россию «страной агрессором», в Киеве продолжали ждать от России помощи. И мы видим, что и при Зеленском, человеке вроде новой формации, все продолжается по-прежнему. Меняются только незначительно обстоятельства», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что ранее Украина покупала газ у России напрямую, а теперь весьма странным образом через реверс у членов Евросоюза. На протяжении всех лет Украина грозилась заморозить не только себя, но и своих европейских партнеров. И все это наталкивает на неизбежный вывод: в Киеве иначе не умеют мыслить.

«А объясняется все просто — сама идея украинской государственности строится на принципах, когда все переворачивается с ног на голову и с больной головы перекладывается на здоровую. Украинская государственность не строится на идеях прогресса, но на мещанско-селянском мировоззрении. Проще говоря, страны Европы развиваются на идеологии города, где объективно относятся к истории, развивают новые направления в культуре, думают о научно-техническом прогрессе. Но сама украинская государственность строится на идеях села, где априори могут быть только вышиванки, лапти, мазанки, озлобленность на соседей, боязнь прогресса и постоянные жалобы на нелегкую судьбу», — добавил Андрей Иванов.

Политолог допустил, что сам Зеленский и хотел бы что-то изменить, но вокруг него те же селяне, которые мечтают всех обрить под казаков Средневековья, нацепить на всех шаровары и заставить всех стонать «Ще не вмерла...» Вот от этого мрака при первой возможности сбежали русские по духу Крым и Донбасс, а «культурная автономия» Одесса осталась только из-за прямого насилия, уверен эксперт.

«И вот опять в Киеве задумались над тем, как пережить зиму. Но Европа не хочет быть заложником всего этого безумия «украинства» и только ждет, когда можно будет обойтись без украинского транзита. Но если рассуждать в логике Киева, то ничего страшного не должно произойти. Надо просто, согласно любимым традициям села, запастись дровами и кизяками», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в России назвали будущее Украины туманным на фоне слабой экономики. Оборотных средств у предприятий нет, а вывоз капитала продолжает расти.