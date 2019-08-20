Руку девочки-подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Бодрум, 20 августа. Руку девочки-подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна на турецком курорте Бодрум. Сейчас пострадавшая находится в коме.

Инцидент произошел в одном из отелей 18 августа. Когда 12-летняя девочка застряла в трубе, ее отец попытался вызволить ребенка, однако ему это не удалось. Персонал отеля выключил насосное оборудование, но и после этого извлечь девочку из воды не получалось. На помощь мужчине пришли другие гости отеля, и вместе им удалось сломать трубу, пишет «Газета Кемерова». В итоге ребенка достали из бассейна с куском трубы на руке, однако девочка уже нахлебалась воды.

Школьницу госпитализировали в больницу города Денизли. Она находится в коме и в сознание не приходила ни разу с момента происшествия. Как рассказала мать девочки, сердце ее дочери за минувшие два дня запускали пять раз.

Туроператор на несколько дней оплатил родителям девочки жилье, расположенное недалеко от больницы, однако в ближайшее время матери и отцу пострадавшего ребенка придется потратить собственные средства на размещение в турецком городе. Российское консульство ситуацию пока не прокомментировало, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что россиянин утонул в бассейне в турецком городе Аланья. Доставку тела мужчины на родину обеспечила страховка.