Путин отметил важность роли форумов по проблемам теоретической механики

Москва, 20 августа. Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников XII всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики на его открытии в Уфе. Соответствующая телеграмма размещена во вторник на официальном сайте Кремля.

Российский президент отметил, что эти форумы собирают знаменитых научных исследователей, профессоров и педагогов и имеют огромную роль в развитии передовых направлений научной, инженерно-технической, конструкторской мысли. Кроме того, подобные мероприятия позволяют обсудить актуальные отраслевые проблемы.

По словам президента РФ, участники форума вносят важную лепту в решение актуальных задач механики.

Путин выразил уверенность в том, что съезд пройдет в творческом, плодотворном ключе, а его рекомендации будут содействовать укреплению существенного потенциала российской авиации, медицинской отрасли, энергетики, оборонно-промышленного комплекса (ОПК).