Китайская фирма начинает торговлю клонированными котами

Пекин, 20 августа. Китайская фирма Sinogene в ближайшем будущем приступит к массовой торговле клонированными котами. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, компания провела благополучно завершившееся клонирование животного, после чего руководство решило запустить «производство клонов».

Chinese scientists said they are trying to clone endangered species, such as #panda, after the birth of the first successfully cloned cat in China (Video: Courtesy of Sinogene) https://t.co/Z5sJF462aI pic.twitter.com/PvlFO5OWEY