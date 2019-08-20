Китайская фирма начинает торговлю клонированными котами

Пекин, 20 августа. Китайская фирма Sinogene в ближайшем будущем приступит к массовой торговле клонированными котами. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, компания провела благополучно завершившееся клонирование животного, после чего руководство решило запустить «производство клонов».

Chinese scientists said they are trying to clone endangered species, such as #panda, after the birth of the first successfully cloned cat in China (Video: Courtesy of Sinogene) https://t.co/Z5sJF462aI pic.twitter.com/PvlFO5OWEY — Global Times (@globaltimesnews) August 19, 2019

Уточняется, что Sinogene не собирается останавливаться только на котах. В перспективе планируется массовое клонирование почтовых голубей и лошадей.

Первого котенка-клона назвали Чеснок. Он родился всего лишь месяц назад, но официально о нем объявили позже, когда эксперты удостоверились в жизнеспособности питомца.

Отмечается, что любой желающий может «скопировать» своего питомца за 35 тысяч долларов.

Ранее в Сети появился топ-10 самых знаменитых актеров-котов. Самых популярных пушистых питомцев выбирали эксперты из «Стартфильм». Рейтинг возглавил рыжий кот Джонс из фильма ужасов Ридли Скотта «Чужой».