Москва, 20 августа. Санкт-Петербург занял четвертое место в списке самых тусовочных городов мира. Городом с самыми лучшими вечеринками эксперты признали Белград. Впервые этот статус населенный пункт получил еще в 2009 году.

Определены самые тусовочные города мира. Как уточнили специалисты, ночная жизнь в городе до сих пор разнообразна: гости и местные отдыхают в клубах, барах, тавернах и на баржах. Как пишет издание Lonely Planet, в Белграде, по сравнению с другими столицами, недорогое жилье (около 30 долларов за две ночи) и пиво (около двух долларов за поллитра). Второе место оказалось у мексиканского города Плая-дель-Кармен, третье — у Сингапура. При этом эксперты отметили, что в последнем цены на алкоголь являются очень высокими (почти семь долларов за поллитра пива). Туристов ждут высокий уровень безопасности и большое количество разнообразных баров и клубов.

Далее идет Санкт-Петербург, в котором расположены почти две сотни ночных заведений, при этом недорогое жилье и особая атмосфера. В десятке также оказались Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.

Напомним, специалисты назвали самые популярные курорты стран СНГ, где можно отдохнуть летом 2019 года. Рейтинг был составлен на основании анализа посещаемости этих курортов туристами из России, а также развитости инфраструктуры. Экспертами были названы самые популярные курорты стран СНГ для отдыха летом. Согласно данным компании «Турстат», самыми привлекательными для туристов являются Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль, расположенное в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, а также курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря в Азербайдажане, озеро Севан в Армении. Как уточнили специалисты, в этих курортах россиян привлекают знание местными русского языка, гостеприимство, невысокие цены, а также вкусная еда.

Ранее были названы самые популярные города Европы для летнего отдыха. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Тиват и Бургас. Спрос европейское направление у российских туристов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, стабильно высокий. На долю городов Европы приходятся 8,7% всех купленных билетов на летние месяцы, что соответствует показателю прошлого года.

Средняя стоимость билетов также сохранилась примерно на уровне 2018 года. В прошлом году цена авиаперелета в обе стороны составляла 24 тысячи рублей, в этом году этот показатель составил 24,2 тысячи рублей.

Кроме того, тройка самых популярных у россиян городов Европы для летнего отдыха также практически не изменилась. Первое место занимает Тиват, черногорский курорт предпочитают 9,7% россиян, отправляющихся в Европу. Второе место досталось болгарскому Бургасу – 5,8% от купленных авиабилетов в Европу. Замыкает тройку самых популярных европейских направлений Барселона с 3,5% купленных билетов. В прошлом году на третьей строчке располагалась Прага, в этом году столица Чехии оказалась на четвертом месте.

Сообщалось, что поселки Черноморское и Межводное в Крыму, Агой и Дедеркой в Краснодарском крае предлагают самый бюджетный отдых на море для самостоятельных туристов летом 2019 года. С 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе. Кроме того, в список недорогих курортов вошли Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края, а также расположенные в Крыму поселки Новоотрадное, Межводное, Стерегущее и Уютное.

Италия, Турция и Армения заняли первые три места в рейтинге самых популярных для отдыха стран у россиян. Были названы самые популярные страны для отдыха у россиян. Как уточнили специалисты, Грузия, несмотря на приостановку прямого авиасообщения с Россией, осталась в десятке самых популярных зарубежных направлений у жителей России. Однако в 2019 году она уступила место в первой тройке лидеров Италии и Турции.

Выяснилось, что в среднем 8,5% всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. Она возглавляет список самых популярных стран. Также в топ-3 Италия и Турция, которые годом ранее занимали пятое и десятое место соответственно. Грузия оказалась на пятом месте среди популярности у россиян в 2019 году. Как пишет ТАСС, в топ-10 государств, где любят отдыхать российские туристы, также попали Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.