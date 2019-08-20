Дайвер нашел камеру с записью последних минут жизни загадочно погибшего американца

Нешвилл, 20 августа. В США дайвер нашел в водоеме камеру GoPro, запечатлевшую последние минуты жизни ее владельца, который загадочно погиб в 2017 году. Об этом сообщает телеканал WSB-TV.

Трагедия случилась в американском штате Теннесси. Рич Алоха занимался дайвингом в водопаде, где два года назад утонул местный житель Ричард Рэгланд. Блогер обнаружил на дне водоема камеру, внутри которой оказалась функционирующая SD-карта.

Посмотрев записанный ролик, Алоха понял, что девайс принадлежал погибшему американцу. На видеозаписи мужчина веселится в водоеме вместе с приятелями.

«Я просматривал кадры и сказал: «Господи, да это же тот самый парень!» — рассказывает дайвер.

После этого мужчина поспешил связаться с родителями погибшего и передал им обнаруженный аппарат вместе с картой памяти. В беседе с корреспондентами они отметили, что на видео их сын выглядит счастливым и радуется жизни.

Родители Рэгланда в настоящее время не решились досмотреть ролик до конца, чтобы понять причину смерти сына. Но они выразили благодарность блогеру за то, что он помог им увидеть последние минуты жизни сына.