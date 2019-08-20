ОНФ предложил ужесточить ответственность банков за нарушения при взыскании долгов

Москва, 20 августа. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил применять к банкам утвержденные законодательные нормы, защищающие права граждан РФ при взыскании с них просроченной задолженности. Сейчас этот закон касается только коллекторов.

В ОНФ сообщили, что в ближайшее время будет разработан соответствующий законопроект, после чего его внесут на рассмотрение в Госдуму. Эксперты организации отмечают, что сейчас ограничение числа личных встреч и количества звонков, запрет на раскрытие информации о должнике и другие меры действуют только в отношении коллекторов, при этом банки продолжают нарушать права граждан при взыскании задолженности. Как сообщили в ОНФ, к ним регулярно поступают жалобы от россиян из разных регионов на подобные действия кредитных организаций.

Если предлагаемые поправки будут приняты, должностное лицо, действующее от имени банка и нарушившее правила взимания долгов, будет оштрафовано на сумму до 100 тысяч рублей или дисквалифицировано на срок до одного года. Сама кредитная организация при этом может получить штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Член центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко отметила, что закон о защите прав граждан при взимании долгов действует почти для всех кредиторов, включая банки. При этом устанавливающая ответственность за его нарушение статья КоАП к банкам не применяется.

«Это неправильное с формальной точки зрения положение оборачивается безнаказанностью банков, которые порой нарушают права должников столь же часто и бесцеремонно, как и обычные коллекторы», — подчеркнула Костенко.

Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб считает, что инициатива ОНФ полностью обоснована. Он отметил, что сейчас банки могут безнаказанно создавать значительные неудобства для своих клиентов. При этом, по словам Твердохлеба, банки выражают недовольство в данной ситуации, которое можно расценить как их желание обладать некими привилегиями.

«Их недовольство не должно учитываться. То, что до сих пор существовала брешь в законодательстве, которая позволяла банкам иногда злоупотреблять полномочиями при взыскании долгов, должно быть исправлено, и единые правила должны быть для всех», — передает слова эксперта RT.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов напомнили, что коллекторы не имеют права звонить должникам чаще одного раза в день, даже если заемщик подписал согласие на увеличение частоты общения с взыскателями долгов. В ФССП подчеркнули, что такой документ не имеет юридической силы.