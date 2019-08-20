Три человека стали жертвами страшного ДТП в Иркутской области

Иркутск, 20 августа. Трое мужчин погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых машин в Иркутской области. Об этом рассказали в региональном управлении МВД России.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером в понедельник в Куйтунском районе Иркутской области. На трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись Mercedes-Benz и Volkswagen Amarok. Авария произошла в нескольких километрах от поселка Куйтун. В салоне Volkswagen находилось пять человек. 56-летний водитель, а также два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет от полученных травм скончались на месте, еще двое мужчин были госпитализированы медиками. Кроме того, в больницу доставлен 33-летний водитель Mercedes с тяжелыми травмами.

В июле 2018 года в крупном ДТП в Иркутске пострадали 10 человек.