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Три человека стали жертвами страшного ДТП в Иркутской области

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Три человека стали жертвами страшного ДТП в Иркутской области

Иркутск, 20 августа. Трое мужчин погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых машин в Иркутской области. Об этом рассказали в региональном управлении МВД России.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером в понедельник в Куйтунском районе Иркутской области. На трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись Mercedes-Benz и Volkswagen Amarok. Авария произошла в нескольких километрах от поселка Куйтун. В салоне Volkswagen находилось пять человек. 56-летний водитель, а также два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет от полученных травм скончались на месте, еще двое мужчин были госпитализированы медиками. Кроме того, в больницу доставлен 33-летний водитель Mercedes с тяжелыми травмами.

В июле 2018 года в крупном ДТП в Иркутске пострадали 10 человек. 

Три человека стали жертвами страшного ДТП в Иркутской области

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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