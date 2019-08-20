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Переговоры Путина с Макроном приоткрыли надежду без иллюзий. Колонка Евгения Беня

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Эксперты:

Переговоры Путина с Макроном приоткрыли надежду без иллюзий. Колонка Евгения Беня

Вечером 19 августа президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели более чем трехчасовые переговоры в Форте Бергансон на побережье Прованса. Перед встречей они ответили на ряд вопросов журналистов. Притом Путин отметил добротный уровень развития двусторонних отношений между Францией и Россией.

На переговорах обсуждались ситуации в Сирии, Ливии, иранская ядерная сделка, вероятная встреча в «нормандском формате» для урегулирования конфронтации на Украине, а также пожары в Сибири. В связи с сирийским урегулированием Путин обратил внимание на то, что на данный момент боевики контролируют до 90% зоны деэскалации в провинции Идлиб. Макрон в свою очередь подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в Идлибе в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Сочи 17 сентября 2018 года.

Кроме того, перед встречей с Макроном российский президент впервые прокомментировал протестные акции в Москве. Путин высказался о том, что не допущенные кандидаты могут решать эту проблему законно – через суды, а акции протестов должны проходить в соответствии с законодательством РФ.

Официально никаких заявлений для прессы по итогам встречи не планировалось, но Макрон записал на своей странице в Twitter: «Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу от Лиссабона до Владивостока».

Макрон сделал запись также и поводу пожаров в Сибири, связав их с угрозой изменения климата: «Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению [начать] ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест, мы должны следовать этому пути».

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

Переговоры Путина с Макроном приоткрыли надежду без иллюзий. Колонка Евгения Беня

Довольно симптоматичен акцент на Парижском соглашении по климату, после встречи сделанный Эммануэлем Макроном. Именно оно наряду с рядом других позиций является для Евросоюза яблоком раздора с президентом США Дональдом Трампом, который настойчиво определяет проблему глобального потепления как всемирную фикцию. Другие разногласия Франции и Германии с США, ныне перечеркивающие возможность зоны свободной торговли, – по регламентированию крупных международных цифровых компаний, расширению доступа на американский рынок госзакупок, сохранению запрета на импорт из США генетически модифицированных организмов, по регулированию рынков американских финансовых услуг.

В этих условиях 41-летний президент Франции делает ставку на свое лидерство в Евросоюзе, которая, с одной стороны, способствует сближению с ФРГ, с другой, временами приводит к выявлению с ней конкурентных противоречий. Эммануэль Макрон подошел к этой встрече с Путиным с некоторыми потерями на европейском поле. Он явно надеялся на более уверенное выступление своего блока на майских выборах в Европарламент, ждал большей динамики в реализации проекта общеевропейской армии, с коим президент Франции перехватил инициативу у Германии. Довелось ему пережить и внутренние потрясения – волнения «желтых жилетов». Словом, Макрон пытается на сложном российском направлении найти новые аргументы для реализации амбиций международного лидерства, имея в виду, прежде всего, такие прямые точки соприкосновения двух государств, как «нормандский формат» и сирийское урегулирование.

Нельзя пройти мимо того факта, что в конце июня на G20 в Осаке (Япония) Макрон моментально откликнулся на приглашение от Путина приехать на празднование 75-летия победы в Москве. Что касается президента России Владимира Путина, то переговоры с Эммануэлем Макроном совпали для него с рубежной датой – 20-летием ответственности за происходящее в России и с ней, а главным открытием эпохи Путина, думается, стало отчетливое понимание того, что без независимого мощного и в необходимой мере жесткого международного позиционирования российского государства оно неминуемо обречено превращаться в уязвимый для всех угроз перекресток.

Определенная важность прошедшей встречи в том, что она состоялась на фоне изжитых обеими сторонами иллюзорных представлений, но в попытке найти общие точки отсчета для смягчения мировой напряженности, априори обоюдно не поступившись так трудно вырабатываемыми своими взглядами и подходами к вопросам мировой геополитики. Не случайно накануне переговоров Путина с Макроном французский экономист Жак Сапир отметил в беседе с РИА Новости, что встреча президентов дает надежду на возобновление плодотворного диалога, но тешить себя ложными надеждами не стоит. Однако, когда отбрасываются ложные надежды, высвобождается место для реальной коррекции обстоятельств.
 

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