Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине. События дня. ФАН-ТВ

Совет Европы поддержал заявление Путина и Макрона

Совет Европы поддержал заявление Путина и Макрона по урегулированию кризиса в Донбассе. Как заявили главы двух государств, переговоры в «нормандском формате» должны начаться в ближайшее время. Сейчас стороны осуждают, когда и где пройдет саммит.

«Мы в свое время, в 2016 году, пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено. Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить», — отметил Владимир Путин.

В целом, вчерашние переговоры двух президентов проходили в течение 3,5 часов. Лидеры России и Франции обсудили двусторонние отношения, но все же в центре внимания были мировые проблемы. Путин и Макрон обсудили все возможности деэскалации в Иране, последние бои в Идлибе, мировую безопасность.