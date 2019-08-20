Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине. События дня. ФАН-ТВ

Совет Европы поддержал заявление Путина и Макрона
Совет Европы поддержал заявление Путина и Макрона по урегулированию кризиса в Донбассе. Как заявили главы двух государств, переговоры в «нормандском формате» должны начаться в ближайшее время. Сейчас стороны осуждают, когда и где пройдет саммит.
«Мы в свое время, в 2016 году, пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено. Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить», — отметил Владимир Путин.
В целом, вчерашние переговоры двух президентов проходили в течение 3,5 часов. Лидеры России и Франции обсудили двусторонние отношения, но все же в центре внимания были мировые проблемы. Путин и Макрон обсудили все возможности деэскалации в Иране, последние бои в Идлибе, мировую безопасность.
США испытали вариант крылатой ракеты «Томогавк»
В Штатах испытали вариант крылатой ракеты «Томагавк». Она пролетела более 500 километров и успешно поразила цель. Полученные результаты помогут в дальнейшей разработке. Об этом сообщили в Пентагоне. Ранее испытание таких ракет запрещал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но в начале августа США объявили об окончательном выходе из договора. Россия вынужденно дала зеркальный ответ. Добавим, еще до подписания ДРСМД сухопутные аналоги ракет «Томагавк» находились на вооружении США. Они назывались «Грифон» и запускались с мобильных установок.
США пригрозили тем, кто связан с Grace 1
И вновь угрозы. Страны Средиземноморья, которые попытаются помочь иранскому танкеру Grace 1, могут об этом пожалеть. Их ждут серьезные «последствия», сообщили в Госдепе США. Сейчас танкер направляется в сторону Греции. Штаты уже внимательно наблюдают, как примут судно в Афинах. Напомним, накануне иранский танкер Grace 1 покинул воды Гибралтара, где его задержали в начале июля. Экипаж обвинили в нарушении перевозки нефти в Сирию. Еще накануне США потребовали продлить арест танкера, но в Гибралтаре отклонили просьбу.
«Победа» опровергла информацию о жесткой посадке
В авиакомпании «Победа» рассказали подробности инцидента с самолетом в Гюмри. Как заявили представители авиаперевозчика, при приземлении самолет задел взлетно-посадочную полосу. Специалисты обнаружили повреждение хвостовой пяты, которая предназначена для защиты фюзеляжа. Обсуждаемое приземление самолета произошло 19 августа. Некоторые СМИ сразу заявили об аварийной посадке, но в «Победе» опровергли эту информацию. Добавим, на борту самолета находились 173 человека. При приземлении никто не пострадал.