Москва, 20 августа. Певица Светлана Лобода много времени тренируется, чтобы иметь идеальную фигуру после рождения двух дочек. В социальной сети Instagram она публикует фото и видео со своих спортивных занятий.

Лобода удивила поклонников идеальным шпагатом на траве. 36-летняя артистка в Сети выложила изображение, на котором сидит в шпагате. Она запечатлена сидящей на траве в спортивном топе и коротких шортах. В комментариях поклонники исполнительницы удивились тому, как она все успевает.

«Молодец, Анастасия Волочкова отдыхает», — оценил шпагат один из пользователей.

«Тоже мечтаю сесть, все времени нет. Но вы вдохновляете», — написали другие.

Напомним, Лобода в нижнем белье похвасталась растяжкой на рассвете в Риме. На снимке Лобода стоит спиной на балконе отеля. На втором плане можно увидеть предрассветное небо, а также Рим с высоты птичьего полета. На артистке лишь черное нижнее белье. Однако и этого ей показалось мало, чтобы восхитить поклонников. Для полноты картины Лобода продемонстрировала идеальную растяжку, закинув правую ногу на перила.

Снимки, вероятно, понравились модели, так как она не смогла определиться, какую из фотографий выложить. Лобода нашла выход из ситуации: выложила сразу две почти одинаковые картинки и поинтересовались, какая из них больше нравится ее подписчикам.

Фанаты осыпали кумира комплиментами.

«Светлана Сергеевна, ну вы, конечно, огонь», — прокомментировали они.

«Идеальная!» — восхитились они.

Недостаток в снимках пользователями Сети все-таки был найден: они придрались к полуобнаженному виду певицы на фоне религиозных сооружений.

«А зачем на фоне церкви это делать?» — поинтересовались подписчики.

«Как раз на фоне религиозной стеллы ноги задирать», — упрекнули они ее.

Коллеги же по цеху остались в восторге: под снимком отметились продюсер Яна Рудковская, певица Алла Пугачева. Но больше всех выделился комментарий певицы Аниты Цой, которая узнала в позе Лободы отголоски фирменных фотографий балерины Анастасии Волочковой.

Ранее звезда российской поп-сцены Светлана Лобода исполнила зажигательный танец на столе во время вечеринки в Монако. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram Stories. В Монако Лобода выступала перед своими поклонниками на фестивале Russian Music. Артистке удалось собрать полный зал, ведь в Монте-Карло отдыхает немало россиян. После выступления поп-звезда вместе со своей командой и друзьями направилась в ресторан La guerite, расположенный на острове Святой Маргариты неподалеку от Канн. Сначала компания поужинала, однако постепенно в заведении началась настоящая вечеринка. В финале Лобода забралась на стол и исполнила танец под собственный хит «Суперзвезда». Конечно, посетители не смогли оставить без внимания зажигательные пляски артистки и принялись снимать поп-звезду на смартфоны. Одно из таких видео очевидец.

Этим летом Светлана Лобода много путешествует и радует фанатов снимками из поездок. Так, ранее сообщалось, что певица устроила себе фотосессию в нижнем белье на фоне рассвета в Риме. При этом она продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку, выложив пару снимков в Instagram.

Также в конце июля Лобода удивила подписчиков, опубликовав провокационное фото, на котором она сидит на унитазе с портретом лидера немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.