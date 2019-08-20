В СФ пообещали ответить на размещение испытанных США ракет в Европе или Азии

Москва, 20 августа. Размещение протестированных Америкой крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км в странах Азии или Европы будет угрожать России, а также иметь последствия как для американцев, так и для государств, которые предоставят им свою территорию. Об этом заявил журналистам во вторник председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он объяснил, что эти ракеты будут достигать территории РФ, следственно, представлять опасность — вне зависимости от места расположения.

Косачев указал на то, что проведенные американскими властями тесты подтверждают, что Вашингтон нарушал ДРСМД еще во время его действия. Как обратил внимание российский сенатор, более 30 лет назад Москва и Вашингтон договорились не только не создавать и не размещать, но и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования.

«Нынешние испытания — еще одно подтверждение прямого нарушения договора американской стороной в период его действия, поскольку за время с 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые «не ведут к производству и испытаниям», — резюмировал он.

Напомним, в понедельник оборонное ведомство США сообщило, что американские власти впервые после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету наземного базирования на дальность более 500 км, что запрещалось этим документом.