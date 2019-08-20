Трамп обвинил Google в манипуляциях на президентских выборах в США

Вашингтон, 20 августа. Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в манипуляциях во время выборов, которые прошли в Штатах в 2016 году. Американский лидер написал в своем Twitter, что IT-корпорация принесла его сопернице Хилари Клинтон миллионы голосов.

«Google манипуляциями добавил от 2,6 миллиона до 16 миллионов голосов за Хиллари Клинтон на выборах 2016 года!» — утверждает Трамп.

При этом президент США ссылается на некий недавно вышедший доклад, правда, не уточняет, о чем именно идет речь. Однако к своему сообщению Трамп прикрепил ссылку на страницу некоммерческой организации Judicial Watch. Также американский лидер отмечает, что данные о манипуляциях IT-корпорации на президентских выборах представили сторонники Клинтон, а не те, кто поддерживает его самого. Кроме того, президент США утверждает, что на Google нужно подать в суд, передает «АиФ».

«Моя победа была даже больше, чем думали!» — заключил Трамп.

Как предполагает издание The Hill, в твите американского лидера идет речь о докладе Роберта Эпштейна — исследователя-бихевиориста из Американского института поведенческих исследований и технологий (AIBRT). Ученый выступал на слушаниях в сенате, где рассказал, что выявил у Google некий «эффект манипуляции поисковой системы». По словам Эпштейна, благодаря этому эффекту выдача поисковика подтолкнула 2,5 миллиона граждан США отдать свой голос за Клинтон, сообщает «Царьград». Отмечается, что ученый является давним поклонником Клинтон.

Ранее сообщалось, что после неожиданной победы Дональда Трампа в 2016 году Google тайно поменял алгоритмы машинного обучения своих поисковиков, чтобы «исключить такой сценарий в будущем». Таким образом корпорация готовится к президентским выборам 2020 года.