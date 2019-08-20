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Британские медики предложили лечить алкоголизм наркотиками

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Британские медики предложили лечить алкоголизм наркотиками

Лондон, 20 августа. Первое исследование, посвященное использованию MDMA (экстази) для лечения алкоголизма, продемонстрировало «безопасность» подобного метода. Об этом сообщает таблоид The Guardian.

Медики из Бристоля проверили, могут ли несколько доз препарата в сочетании с психотерапией помочь пациентам преодолеть алкоголизм более эффективно, чем традиционные способы лечения. Те, кто прошел исследование, до сегодняшнего дня, по словам докторов, не сообщали о физических или психологических проблемах.

К примеру, восемь из 10 страдающих алкоголизмом в Британии возвращаются к пьянству на протяжении трех лет при современном подходе к лечению. По словам психиатра-нарколога и старшего научного сотрудника Имперского колледжа в Лондоне Бена Сессы, обычно так происходит у 80% людей «благодаря наилучшим достижениям медицинской науки», пишет «Ридус».

Как отмечает издание, исследование безопасности и переносимости MDMA уже окончили 11 человек. Оно включало в себя девять месяцев последующих наблюдений. Как отмечают медики, большая часть зависимости от алкоголя основывается на различных травмах, часто полученных в детстве. MDMA якобы избирательно уменьшает страх, что позволяет преодолеть болезненные воспоминания.

По словам британских ученых, необходимо дальнейшее изучение вопроса для подтверждения эффективность лечения. MDMA ранее использовался в США в качестве разрешенного препарата, отпускаемого по рецепту.

MDMA вызывает привыкание и запрещен в России. УК РФ предусматривает жесткое наказание за покупку и хранение, особенно если это связано с распространением указанного препарата.

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Источник: The Guardian
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