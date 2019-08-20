Более 400 советских памятников уничтожили в Польше за 20 лет

Варшава, 20 августа. В Польше с 1997 года вне мест захоронений было уничтожено 427 памятников советской эпохи.

Как рассказал «Известиям» посол России в этой восточноевропейской стране Сергей Андреев, если 22 года назад на территории Польши было 561 подобных памятников, то сейчас осталось всего 134.

Дипломат напомнил, что два года назад официальная Варшава приняла поправки к закону о декоммунизации, согласно которым в стране должны быть уничтожены памятники, которые «пропагандируют коммунизм».

«К этой категории отнесены и памятники советским воинам-освободителям. Согласно нынешней польской исторической политике, они страну якобы не освобождали, а оккупировали», — уточнил посол России.

Сергей Андреев рассказал, что обострение в Польше в плане снова советских памятников началось пять лет назад после государственного переворота на Украине и обострения отношений между Москвой и Варшавой.

«Помешать сносу памятников на польской территории российская сторона, естественно, не может, но и забывать такое оскорбление мы не вправе. И до тех пор, пока в Польше официально отрицается освобождение, а по сути, спасение этой страны Красной армией, возобновление диалога и взаимодействия по историческим вопросам невозможно», — констатировал дипломат.

Посол РФ в Польше добавил, что Москва ни в коем случае не будет отвечать по принципу «око за око» и не допустит каких-то недостойных действия в отношении польских мемориалов в России.

Напомним, что на днях первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Варшава из-за своего комплекса неполноценности неоднократно позволяла себе нападки на Москву.