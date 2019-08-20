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Военные ВСУ подорвались при установке бомбы на беспилотник в Донбассе

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Военные ВСУ подорвались при установке бомбы на беспилотник в Донбассе

Донецк, 20 августа. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе подорвались во время установки бомбы на беспилотный летательный аппарат.

Как сообщает портал «ПолитНавигатор», инцидент произошел 18 августа. Киевские силовики пытались установить на дрон самодельное взрывное устройство (СВУ), которое впоследствии взорвалось.

В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

В начале августа украинские солдаты подорвались на мине при попытке демонтажа металлических конструкций на территории одной из шахт у линии соприкосновения в Донбассе. Как сообщала пресс-служба управления народной милиции Донецкой Народной Республики, на мародерстве были пойманы бойцы 92-й бригады армии Украины, которые пытались разобрать конструкции шахты «Бутовка-Донецкая» в районе подконтрольного Киеву города Авдеевка.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой незаконной власти и объявили о своей независимости, в ответ Киев начал против них военную кампанию. Внутриукраинский кризис пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но киевские власти постоянно нарушают все договоренности и обстреливают республики Донбасса.

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Источник: ПолитНавигатор
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