В России сохраняется большой спрос на кнопочные телефоны

Москва, 20 августа. В России, несмотря на огромную популярность смартфонов, по-прежнему сохраняется спрос на обычные кнопочные телефоны.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные «М. Видео – Эльдорадо» и «Связного», в январе – июне 2019 года в стране в общей сложности было продано около 4 миллионов таких агрегатов.

Несмотря на то, что по сравнению с первым полугодием 2018-го наблюдается снижение спроса на обычные телефоны на 2–3%, кнопочные телефонные аппараты занимают около четверти рынка мобильных телефонных устройств.

«Доля кнопочных аппаратов на рынке снижается под давлением более функциональных и удобных смартфонов. Однако 23% — это очень высокий для рынка показатель, свидетельствующий, что простые телефоны по-прежнему очень популярны», — считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Такие устройства менее функциональны, но дольше держат заряд, их часто используют про запас — для срочной связи», — в свою очередь заявляет представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева.

В основном кнопочными телефонами пользуются пожилые люди, курьерские службы, военнослужащие, работники закрытых предприятий. Кроме того, подобные мобильные устройства используют вместо домашнего телефона.

Также немалую роль играет и более низкая цена кнопочных аппаратов. В среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от двух тысяч рублей, сообщает RT.