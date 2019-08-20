В российских школах могут появиться индивидуальные шкафчики для учащихся

Москва, 20 августа. В российских школах могут появиться индивидуальные шкафчики для хранения вещей. С соответствующим предложением к министру просвещения Ольге Васильевой обратился депутат нижней палаты парламента Василий Власов.

По его словам, школьники жалуются, что каждый день им необходимо носить большой объем вещей. Установка шкафчиков решит эту проблему, облегчив жизнь ученикам. Депутат считает, что наличие шкафчиков будет стимулировать школьников к коллективному выполнению домашнего задания. Он также подчеркнул, что в них можно хранить мобильные телефоны.

Как сообщают «Известия», в Минпросвещении рекомендовали ограничить использование мобильных телефонов в школах. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Российской академии образования, это позволит снизить возможный вред для здоровья школьников, а также повысить эффективность обучения.

Эта рекомендация основана на анализе международного опыта. Кроме того, 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали инициативу. Установлено, что длительное использование смартфонов может привести к ослаблению памяти и внимания, а также к снижению работоспособности. Кроме того, у ребенка может развиться гиперактивность, а также возникнуть проблемы со сном и психикой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин поддержал ограничение по использованию гаджетов в школах. По его словам, многие дети используют телефон не для развития, а для «убийства времени» и игр.

«Если на уроке не предполагается использование мобильного телефона для учебных целей, то он должен быть отключен или переведен в беззвучный режим», — заявил Смолин в беседе с RT.

При этом он подчеркнул, что на переменах детям стоит разрешать включать мобильные телефоны для связи с родителями.